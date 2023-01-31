31.01.2023 21:23 Дмитро Колонєй

У Харкові відзначили Міжнародний день LEGO (фото)

Дітлахи Харкова взяли участь у заходах, присвячених міжнародній події.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскраду, у дошкільних закладах Індустріального району Харкова провели заходи до Міжнародного дня LEGO, який у всьому світі відзначають наприкінці січня.

LEGO об'єднує багато поколінь дітей та дорослих, захоплених збиранням конструкторів. Це одна з найвідоміших і поширених нині педагогічних систем, а перспективність застосування обумовлюється її високими освітніми можливостями: багатофункціональністю, технічними та естетичними характеристиками, можливістю використання у різних видах освітнього процесу.

"Як зробити навчання не просто змістовним, а насправді цікавим для дітей? Це одне з ключових запитань, яке ставить собі кожен вихователь. Відповідь - перетворити освітній процес на захопливу гру! І саме в цьому допомагає LEGO", - зазначили у райадміністрації.



