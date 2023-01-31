31.01.2023 20:37 Дмитро Колонєй
Під Харковом жінка перейшла на бік ворога та збирала для них гроші
Судитимуть за держзраду під Харковом збирачку податків для окупантів
Як повідояляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, податківиця співпрацювала з представниками РФ, які окупували м. Куп’янськ:
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жінка пройшла співбесіду та отримала від представників РФ пропозицію на зайняття посади «главного специалиста отдела регистрации и приемки отчетности» у так званій «Налоговой службе Харьковской области».
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приймала податкову звітність,
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забезпечувала видачі патентів,
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надавала дозволи на ведення підприємницької діяльності із одночасним стягненням встановленої плати, що призвело до надходження у фінансові фонди окупаційної влади грошових надходжень.
Після деокупації Куп‘янська зрадниця втекла до Чугуєва, де 30 вересня її і затримали правоохоронці в порядку ст. 615 КПК України. Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.
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