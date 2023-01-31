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31.01.2023  20:37   Дмитро Колонєй

Під Харковом жінка перейшла на бік ворога та збирала для них гроші

Судитимуть за держзраду під Харковом збирачку податків для окупантів

Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, податківиця співпрацювала з представниками РФ, які окупували м. Куп’янськ:
 
  • жінка пройшла співбесіду та отримала від представників РФ пропозицію на зайняття посади «главного специалиста отдела регистрации и приемки отчетности» у так званій «Налоговой службе Харьковской области». 
  • приймала податкову звітність,
  • забезпечувала видачі патентів,
  • надавала дозволи на ведення підприємницької діяльності із одночасним стягненням встановленої плати, що призвело до надходження у фінансові фонди окупаційної влади грошових надходжень.
 
 
Після деокупації Куп‘янська зрадниця втекла до Чугуєва, де 30 вересня її і затримали правоохоронці в порядку ст. 615 КПК України. Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова. 
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, харьков, харків
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