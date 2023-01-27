Підтримував дії росії в соцмережах: у Харкові судитимуть зрадника

До кримінальної відповідальності притягнуть харків’янина, який на просторах інтернету підтримував дії держави-агресора.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, чоловік систематично поширював у забороненій в Україні соціальній мережі дописи на підтримку російської армії та очільника країни-агресора.
Один з дописів, поширених обвинуваченим, містив наступну пропагандистську інформацію: «ВС РФ разбомбили весь черниговский промзавод, где велись разработки урана по созданию грязной бомбы. Иными словами, укронацисты при поддержке США и НАТО планировали создать атомную бомбу. Цели все уничтожены».
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 58-річного харків‘янина за фактом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України та публічних закликів до підтримки рішень держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Раніше РЕДПОСТ писав про шанувальника «руського миру», який піде під суд на Харківщині.
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