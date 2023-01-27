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27.01.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Смертельна ДТП сталася у Харкові

Водій авто здійснив наїзд на жінку.

ДТП Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
26 січня близько 19:10 в районі перехрестя проспекту Героїв Харкова та бульвару Богдана Хмельницького 43-річний водій автомобіля «Toyota Camry” скоїв наїзд на невстановлену жінку-пішохода, яка у темному одязі перебувала на проїжджій частині. Особа загиблої встановлюється.
 
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині незаконно вирубували дерева.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харьков, харків
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