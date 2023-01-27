27.01.2023 13:00 Рита Парфенова

Звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня памʼяті жертв Голокосту

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.



city.kharkov.ua

Звернення опубліковано на сайті міськради, повідомляє РЕДПОСТ.



«Шановні харків'яни! Є дати і події, які людство не повинно забувати ніколи. Серед них - 27 січня - день звільнення в'язнів найбільшого концентраційного табору смерті часів Другої світової війни «Аушвіц» - символу Голокосту, символу злочину нацистів, внаслідок якого єврейський народ втратив 6 мільйонів своїх синів і дочок та було невинно знищено незліченну кількість жертв із числа представників інших національностей.



Наше головне завдання - берегти та доносити до майбутніх поколінь памʼять про цю безпрецедентну трагедію і скалічені долі конкретних людей, робити усе можливе, щоб не допустити будь-яких проявів геноциду, ненависті, дискримінації та зневаги до людської гідності та життя, адже антисемітизм все ще існує у не менш жорстких і гострих формах, ніж раніше.



І сьогодні, коли російський агресор намагається позбавити нас, українців, ідентичності, ми розуміємо важливість винесення уроків з історії як ніхто інший.



Заради миру, безпеки та рівності всіх і кожного».

Раніше РЕДПОСТ писав, щ до Дня пам’яті жертв Голокосту Бібліотека-філія № 22 створила інтерактивну віртуальну викладку «Голокост у літературі».



