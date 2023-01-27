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27.01.2023  10:57   Рита Парфенова

У бібліотеці Харкова відкрилася віртуальна виставка до Дня пам’яті жертв Голокосту

Харківська библіотека створила інтерактивну віртуальну викладку «Голокост у літературі».

Харківська библіотека створила інтерактивну віртуальну викладку Голокост у літературі

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент культури цього року у харківських публічних бібліотеках в режимі онлайн проводяться заходи, присвячені пам’яті жертв Голокосту.

Серед них - віртуальні книжкові виставки, виставки-дискусії, історичні екскурсії, хроноскопи подій, години пам’яті та роздумів.

Так, Бібліотека-філія № 22 в інтерактивній віртуальній викладці «Голокост у літературі» представляє твори про трагедію Голокосту. Дивиться виставку тут.

«Молодь повинна знати, пам’ятати ці страшні сторінки історії людства, нашої історії. Ми маємо зробити все, щоб катастрофа не була забута. Мир і злагода - це головне, що нам потрібно, особливо, сьогодні. Пам’ятаючи про трагедію минулого, ми сподіваємось на майбутнє», - зазначили у департаменті.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 січня щорічно відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цого дня 1945 року солдати 1-го Українського фронту з лав Радянської Армії визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі. За час існування цього концтабору у ньому загинуло до 2,2 млн людей.


Источник:   ХМР
 Тэги:  виставка, бібліотека, харьков, харків
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