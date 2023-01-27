Демонтаж новорічної ялинки: як працював метрополітен Харкова

Демонтаж новорічніх декорацій на станції метро «Університет» не вплинув на графік перевезення пасажирів.
Як розповіли у метрополітені, нещодавно у деяких з телелеграм-каналів з’явилася інформація, що у зв’язку з демонтажем новорічних декорацій станція «Університет» тимчасово не працює для обслуговування пасажирів. Вказана інформація не відповідає дійсності.
«Демонтаж новорічних декорацій та головної ялинки на станціях Харківського метрополітену відбувався після закриття станцій для перевезення пасажирів у нічний час. Вказані роботи не вплинули на перевезення пасажирів лініями метрополітену», – заявили у перевізника.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що новорічні декорації та ялинку демонтували у ніч з 25 на 26 січня на станції метро «Університет».
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