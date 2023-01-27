Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 9 випадоків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 297 осіб. Одужало 308 894 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 108 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 8 осіб (із них 7 - мешканці міста Харкова). Один позитивний результат зареєстровано в Лозівському районі області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 26 січня.
Комментариев: 0
Дайте своїм нервам відпочити, присвятивши цей день чогось простого, спокійного і по можливості позитивного.
Уночі зима проявить характер, вдень стовпчики термометрів піднімуться вище нуля.
27 січня 1945 року солдати 1-го Українського фронту з лав Радянської Армії визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.
влажность:
давление:
ветер: