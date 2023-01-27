27.01.2023 09:47 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 9 випадоків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 297 осіб. Одужало 308 894 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 108 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 8 осіб (із них 7 - мешканці міста Харкова). Один позитивний результат зареєстровано в Лозівському районі області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 26 січня.



