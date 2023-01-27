Харків на ранок 27 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 26 по 27 січня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена обстрілами з боку окупаційних військ росії.
Крім того, чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожий обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 січня.
Близько о пів на десяту вечора 26 січня пожежа внаслідок ворожого обстрілу виникла у місті Вовчанську. Зайнялась двоповерхова будівля, що не експлуатувалась, та 2 торговельних павільйони. Загальна площа пожежі склала 370 кв.м. З вогнем боролись 2 оперативних відділення 47-ї ДРПЧ разом з рятувальниками Луганщини. О 00:30 його вдалось локалізувати, о 01:00 повністю приборкати. На щастя обійшлося без постраждалих.
Три рази надзвичайники з м. Куп’янська виїжджали на перевірку території міста, які постраждали від ворожий обстрілів. Виявлено пошкодження 5-типоверхового житлового будинку, електро- та газової мережі, 2 приватні домоволодіння, автомобіль. Постраждалих та пожеж не зафіксовано.
Близько часу дня 26 січня ворог обстріляв житлові квартали прикордонного селища Казача Лопань Харківського району. В результаті обстрілу завдано серйозних пошкоджень декільком житловим оселям. Рятувальники спільно з працівниками Нацполіції та медиками з-під уламків конструкцій одного напівзруйнованого будинку дістали жінку-інваліда. Наразі вона в лікарні.
Загалом за добу з 26 по 27 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 26 по 27 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.
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