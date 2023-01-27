27.01.2023 09:06 Рита Парфенова

Харків на ранок 27 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 26 по 27 січня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена обстрілами з боку окупаційних військ росії.



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Крім того, чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожий обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 січня.

Близько о пів на десяту вечора 26 січня пожежа внаслідок ворожого обстрілу виникла у місті Вовчанську. Зайнялась двоповерхова будівля, що не експлуатувалась, та 2 торговельних павільйони. Загальна площа пожежі склала 370 кв.м. З вогнем боролись 2 оперативних відділення 47-ї ДРПЧ разом з рятувальниками Луганщини. О 00:30 його вдалось локалізувати, о 01:00 повністю приборкати. На щастя обійшлося без постраждалих.



Три рази надзвичайники з м. Куп’янська виїжджали на перевірку території міста, які постраждали від ворожий обстрілів. Виявлено пошкодження 5-типоверхового житлового будинку, електро- та газової мережі, 2 приватні домоволодіння, автомобіль. Постраждалих та пожеж не зафіксовано.



Близько часу дня 26 січня ворог обстріляв житлові квартали прикордонного селища Казача Лопань Харківського району. В результаті обстрілу завдано серйозних пошкоджень декільком житловим оселям. Рятувальники спільно з працівниками Нацполіції та медиками з-під уламків конструкцій одного напівзруйнованого будинку дістали жінку-інваліда. Наразі вона в лікарні.



Загалом за добу з 26 по 27 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких сталася внаслідок влучання ворожого боєприпасу;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 26 по 27 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.



