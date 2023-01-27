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27.01.2023  08:54   Рита Парфенова

Є загиблі та поранені: як минула доба в Харківській області

Двоє людей загибли, четверо отримали поранення протягом 26 січня внаслідок ворожих дій на території Харківської області

швидка допомога

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це в ранковому зведенні розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

26 січня у Дворічній Куп'янського району, на жаль, загинули 2 цивільних – чоловік та жінка.

У смт Козача Лопань Харківського району незначних ушкоджень зазнала та була госпіталізована 70-річна жінка, у Вовчанську поранена жінка 60 років.

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Двоє чоловіків 40 та 35 років підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у полі між селами Червоне та Велика Комишуваха Ізюмського району. Медики оцінюють стан одного з поранених як важкий, іншого – середньої тяжкості.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 27 січня військові рф здійнили черговий обстріл міста Куп’янськ на Харківщині.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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