Є загиблі та поранені: як минула доба в Харківській області

Двоє людей загибли, четверо отримали поранення протягом 26 січня внаслідок ворожих дій на території Харківської області
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це в ранковому зведенні розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.
26 січня у Дворічній Куп'янського району, на жаль, загинули 2 цивільних – чоловік та жінка.
У смт Козача Лопань Харківського району незначних ушкоджень зазнала та була госпіталізована 70-річна жінка, у Вовчанську поранена жінка 60 років.
Читайте також: Як відбувався порятунок жінки з-під завалів будинку в Козачій Лопані (фото)
Двоє чоловіків 40 та 35 років підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у полі між селами Червоне та Велика Комишуваха Ізюмського району. Медики оцінюють стан одного з поранених як важкий, іншого – середньої тяжкості.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 27 січня військові рф здійнили черговий обстріл міста Куп’янськ на Харківщині.
Комментариев: 0
Дайте своїм нервам відпочити, присвятивши цей день чогось простого, спокійного і по можливості позитивного.
Уночі зима проявить характер, вдень стовпчики термометрів піднімуться вище нуля.
27 січня 1945 року солдати 1-го Українського фронту з лав Радянської Армії визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.
влажность:
давление:
ветер: