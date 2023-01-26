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26.01.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

Як відбувався порятунок жінки з-під завалів будинку в Козачій Лопані (фото)

Ворог 26 січня вкотре обстріляв Харківську область.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Окупанти здійснили обстріл житлових кварталів селища міського типу Козача Лопань. У результаті сталася значна руйнація кількох житлових будинків.
 
З одного такого будинку, рятувальники, медики та поліцейські дістали жінку, яка не могла самостійно пересуватися. Після проведення рятувальної операції її одразу госпіталізували.
 
Харківська область
 
На щастя значних ушкоджень вона не отримала, пожежі не було. За попередніми даними, жертв та інших постраждалих виявлено не було.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські рятувальники та медичний персонал навчались спільно діяти в умовах надзвичайної ситуації.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков, харків
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