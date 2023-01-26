26.01.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде освітньо-спортивний проєкт

Захід проходитиме в онлайн режимі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Управління менеджменту і маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради розпочинає проєкт “Енциклопедія спорту”.

Захід направлений на популяризацію різних видів спорту, занять фізкультурою та здорового способу життя.

Щотижня харків’яни та всі бажаючі українці поринатимуть в окремий вид спорту, вивчатимуть історію його виненкення, дізнаватимуться цікавинки й особливості, братимуть участь у майстер-класах. Діти та їхні батьки отримають інформацію про працюючі у місті секції, контакти тренерів тощо.

Тричі на тиждень – по понеділках, середах і п’ятницях – учасники проєкту зможуть переглядати відео від провідних тренерів і вихованців харківських спортивних федерацій та організацій, які розміщуватимуться в Телеграм каналі і на сторінках Управляння у соцмережах.

«Запрошуємо до участі в “Енциклопедія спорту” всіх бажаючих городян, українців і представників спортивних федерацій та організацій, які бажають розповісти про свій вид спорту широкому загалу»,- зазначили у Kharkiv SPORT City.

Початок занять 30 січня. Перший вид спорту, який буде під прицілом учасників проєкту, – армрестлінг.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські школярі перемогли на Всеукраїнському конкурсі.



