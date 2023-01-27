27.01.2023 08:39 Рита Парфенова

Обстріли Харківщини 27 грудня: ворожа ракета влучила у гаражі (фото)

Уранці 27 січня військові рф здійнили черговий обстріл міста Куп’янськ на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це в ранковому зведенні розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.



«Сьогодні о 6 ранку ворог обстріляв Куп'янськ. Снаряди влучили у відкриту місцевість біля житлового будинку. Горіли гаражі. Попередньо – без постраждалих», – написав він.

Голова ХОВА додав, що минулої доби ворог масовано обстрілював Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони. Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Двірічна та інші населені пункти.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 26 по 27 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.



