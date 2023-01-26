Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 11 випадоків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 288 осіб. Одужало 308 886 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 107 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.
Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 8 осіб (усі 14 - мешканці міста Харкова). По одному позитивнлму результату зареєстровано в Ізюмському, Лозівському та Куп’янському районах області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 25 січня.
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
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