26.01.2023 10:41 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 11 випадоків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 288 осіб. Одужало 308 886 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 107 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 8 осіб (усі 14 - мешканці міста Харкова). По одному позитивнлму результату зареєстровано в Ізюмському, Лозівському та Куп’янському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 25 січня.



