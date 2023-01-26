26.01.2023 10:12 Рита Парфенова

Метро Харкова змінило графік руху

У Харківському метрополітені тимчасові зміни у графіку руху поїздів.



t.me/kh_metro

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківський метрополітен», тимчасово змінений графік руху поїздів.

«З технічних причин тимчасово було збільшено інтервали на усіх трьох лініях Харківського метрополітену», – повідомили у метрополітені.



Перевізник просить віднестися з розумінням до склавшоїся ситуації та перепрошує за тимчасові незручності.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рух трамваїв на вул. Героїв Праці, від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, та на вул. Шевченка, від вул. Героїв Праці до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», буде припинений з 10:00 до 15:00 26 січня.



