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26.01.2023  10:12   Рита Парфенова

Метро Харкова змінило графік руху

У Харківському метрополітені тимчасові зміни у графіку руху поїздів.


t.me/kh_metro
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківський метрополітен», тимчасово змінений графік руху поїздів.

«З технічних причин тимчасово було збільшено інтервали на усіх трьох лініях Харківського метрополітену», – повідомили у метрополітені.

Перевізник просить віднестися з розумінням до склавшоїся ситуації та перепрошує за тимчасові незручності.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рух трамваїв на вул. Героїв Праці, від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, та на вул. Шевченка, від вул. Героїв Праці до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», буде припинений з 10:00 до 15:00 26 січня.


Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харків, харьков
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