Метро Харкова змінило графік руху

У Харківському метрополітені тимчасові зміни у графіку руху поїздів.
«З технічних причин тимчасово було збільшено інтервали на усіх трьох лініях Харківського метрополітену», – повідомили у метрополітені.
Перевізник просить віднестися з розумінням до склавшоїся ситуації та перепрошує за тимчасові незручності.
Раніше РЕДПОСТ писав, що рух трамваїв на вул. Героїв Праці, від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, та на вул. Шевченка, від вул. Героїв Праці до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», буде припинений з 10:00 до 15:00 26 січня.
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
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