26.01.2023 10:02

На что обратить внимание при аренде авто

Прокат автомобилей предоставляет много возможностей. Этой услугой часто пользуются путешественники, приезжающие во Львов. Арендовав машину, можно с комфортом посетить много интересных музеев, выставок и других достопримечательностей города.

Важные моменты

Есть несколько важных нюансов при аренде авто во Львове, которым нужно уделить больше внимания. Арендованные автомобили должны быть зарегистрированы на имя компании. Никогда не обращайтесь в компанию, сдающую машины, зарегистрированные на чье-то личное имя. Такое авто может быть заложено или быть в розыске.

Внимательно осмотрите автомобиль на наличие царапин, вмятин или других мелких повреждений. Если таковые обнаружились, попросите сотрудника автопроката зафиксировать это.

Проверьте сертификат техосмотра и не выбирайте автомобиль, которому более пяти лет или пробег которого превышает 100-120 тыс. км. Это связано с тем, что если в автомобиле будут обнаружены технические неисправности, компания ловко переложит вину на клиента.

Важно иметь надежный страховой полис, например, КАСКО или ОСАГО. Убедитесь, что в договоре четко прописано, какую ответственность несут стороны за любой ущерб, нанесенный автомобилю в случае аварии или угона.

Узнайте территорию проката. Например, некоторые компании ограничивают дальность поездок определенным радиусом.

Где находить агентства по аренде

Многие компании предлагают услуги по аренде авто во Львове https://bls.ua/prokat-arenda-avto-lvov, однако не каждая может предложить качественный сервис. Клиенты обычно ищут подходящие предложения следующим образом:

В социальных сетях и на досках объявлений. Однако эти ресурсы не всегда являются организациями, предоставляющими качественные услуги. Важно проверить, предлагает ли компания автострахование. Если нет, возможно, вам стоит поискать другие услуги. Низкая цена – не единственный фактор при выборе. Сомнительные организации предлагают услуги по ценам ниже средних.

По отзывам знакомых. Если ваши друзья арендовали авто, они могут порекомендовать организацию. Однако следует помнить, что у каждого клиента свое мнение о качестве обслуживания. Поэтому похвала знакомого не всегда бывает объективной.

Зачем вносить залог

Перед бронированием автомобиля вы должны внести залог, установленный компанией по прокату автомобилей. Эта сумма может варьироваться в зависимости от того, какая машина на прокат взята, каков срок аренды и другие обстоятельства.

Страховой депозит – это финансовая ответственность арендатора за период аренды. Если машина попадает в аварию, страховая компания компенсирует владельцу определенную сумму ущерба. Однако страховка обычно не покрывает полную стоимость ремонта. Поэтому для ремонта неисправностей требуется залог. Также в случае обнаружения пятен и других загрязнений в салоне залоговая сумма будет потрачена на химчистку.

В случае, если клиент возвращает машину в идеальном состоянии, с чистым салоном и полным баком топлива, агентство возвращает залог.



