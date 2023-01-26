На что обратить внимание при аренде авто

Прокат автомобилей предоставляет много возможностей. Этой услугой часто пользуются путешественники, приезжающие во Львов. Арендовав машину, можно с комфортом посетить много интересных музеев, выставок и других достопримечательностей города.
Есть несколько важных нюансов при аренде авто во Львове, которым нужно уделить больше внимания. Арендованные автомобили должны быть зарегистрированы на имя компании. Никогда не обращайтесь в компанию, сдающую машины, зарегистрированные на чье-то личное имя. Такое авто может быть заложено или быть в розыске.
Внимательно осмотрите автомобиль на наличие царапин, вмятин или других мелких повреждений. Если таковые обнаружились, попросите сотрудника автопроката зафиксировать это.
Проверьте сертификат техосмотра и не выбирайте автомобиль, которому более пяти лет или пробег которого превышает 100-120 тыс. км. Это связано с тем, что если в автомобиле будут обнаружены технические неисправности, компания ловко переложит вину на клиента.
Важно иметь надежный страховой полис, например, КАСКО или ОСАГО. Убедитесь, что в договоре четко прописано, какую ответственность несут стороны за любой ущерб, нанесенный автомобилю в случае аварии или угона.
Узнайте территорию проката. Например, некоторые компании ограничивают дальность поездок определенным радиусом.
Многие компании предлагают услуги по аренде авто во Львове https://bls.ua/prokat-arenda-avto-lvov, однако не каждая может предложить качественный сервис. Клиенты обычно ищут подходящие предложения следующим образом:
Перед бронированием автомобиля вы должны внести залог, установленный компанией по прокату автомобилей. Эта сумма может варьироваться в зависимости от того, какая машина на прокат взята, каков срок аренды и другие обстоятельства.
Страховой депозит – это финансовая ответственность арендатора за период аренды. Если машина попадает в аварию, страховая компания компенсирует владельцу определенную сумму ущерба. Однако страховка обычно не покрывает полную стоимость ремонта. Поэтому для ремонта неисправностей требуется залог. Также в случае обнаружения пятен и других загрязнений в салоне залоговая сумма будет потрачена на химчистку.
В случае, если клиент возвращает машину в идеальном состоянии, с чистым салоном и полным баком топлива, агентство возвращает залог.
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