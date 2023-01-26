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26.01.2023  10:02   

На что обратить внимание при аренде авто

Прокат автомобилей предоставляет много возможностей. Этой услугой часто пользуются путешественники, приезжающие во Львов. Арендовав машину, можно с комфортом посетить много интересных музеев, выставок и других достопримечательностей города.

На что обратить внимание при аренде авто

Важные моменты

Есть несколько важных нюансов при аренде авто во Львове, которым нужно уделить больше внимания. Арендованные автомобили должны быть зарегистрированы на имя компании. Никогда не обращайтесь в компанию, сдающую машины, зарегистрированные на чье-то личное имя. Такое авто может быть заложено или быть в розыске.

Внимательно осмотрите автомобиль на наличие царапин, вмятин или других мелких повреждений. Если таковые обнаружились, попросите сотрудника автопроката зафиксировать это.

Проверьте сертификат техосмотра и не выбирайте автомобиль, которому более пяти лет или пробег которого превышает 100-120 тыс. км. Это связано с тем, что если в автомобиле будут обнаружены технические неисправности, компания ловко переложит вину на клиента.

Важно иметь надежный страховой полис, например, КАСКО или ОСАГО. Убедитесь, что в договоре четко прописано, какую ответственность несут стороны за любой ущерб, нанесенный автомобилю в случае аварии или угона.

Узнайте территорию проката. Например, некоторые компании ограничивают дальность поездок определенным радиусом.

Где находить агентства по аренде

Многие компании предлагают услуги по аренде авто во Львове https://bls.ua/prokat-arenda-avto-lvov, однако не каждая может предложить качественный сервис. Клиенты обычно ищут подходящие предложения следующим образом:

  • В социальных сетях и на досках объявлений. Однако эти ресурсы не всегда являются организациями, предоставляющими качественные услуги. Важно проверить, предлагает ли компания автострахование. Если нет, возможно, вам стоит поискать другие услуги. Низкая цена – не единственный фактор при выборе. Сомнительные организации предлагают услуги по ценам ниже средних.
  • По отзывам знакомых. Если ваши друзья арендовали авто, они могут порекомендовать организацию. Однако следует помнить, что у каждого клиента свое мнение о качестве обслуживания. Поэтому похвала знакомого не всегда бывает объективной.

Зачем вносить залог

Перед бронированием автомобиля вы должны внести залог, установленный компанией по прокату автомобилей. Эта сумма может варьироваться в зависимости от того, какая машина на прокат взята, каков срок аренды и другие обстоятельства.

Страховой депозит – это финансовая ответственность арендатора за период аренды. Если машина попадает в аварию, страховая компания компенсирует владельцу определенную сумму ущерба. Однако страховка обычно не покрывает полную стоимость ремонта. Поэтому для ремонта неисправностей требуется залог. Также в случае обнаружения пятен и других загрязнений в салоне залоговая сумма будет потрачена на химчистку.

В случае, если клиент возвращает машину в идеальном состоянии, с чистым салоном и полным баком топлива, агентство возвращает залог.


Тэги:  авто, оренда авто
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