26.01.2023 09:57 Рита Парфенова

Лікарі екстрених служб Харківщини отримали швидкі та реанімаційний автобус (фото)

20 нових карет швидкої допомоги і реанімаційний евакуаційний автобус отримали відділення екстреної меддопомоги Харкова та області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«У нас є гостра необхідність поповнення матеріально-технічної бази автомобілями екстреної допомоги. Оскільки під час тимчасової окупації значно постраждав автопарк медиків», – відзначили у Центрі.





Нові авто вже передані у відділення екстреної медичної допомоги в Харкові, а також Зміївській, Великобурлуцькій, Дергачівській, Первомайській, Балаклійській, Богодухівській, Валківській, Вовчанській, Красноградській, Чугуївській, Лозівській, Близнюківській громадах областей.





Переданий реанімаційний автобус можна назвати «шпиталь на колесах». Для роботи на ньому бригади екстреної допомоги проходили підготовку за кордоном. Він оснащений п’ятьма місцями для лежачих пацієнтів та має 20 місць для сидіння. Також у комплектацію входять дитячі крісла, що дає змогу надавати допомогу малюкам.



