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26.01.2023  09:15   Рита Парфенова

У громаді Харківської області відключили світло

Станом на ранок 26 січня у Лозівській громаді триває аварійне знеструмлення.

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Про аварійні знеструмлення в Лозівській громаді Харківщини повідомив її голова Сергій Зеленський, передає РЕДПОСТ

За його словами, без електроживлення залишилися вВсі комунальні підприємства.

«Працюємо за спеціальним графіком. Застосовуємо альтернативні джерела. Тримаймося! Все буде Україна!», – написав він.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Київському районі комунальники відновили систему каналізаційних мереж після обстрілу.

 


Источник:   Телеграм/Сергій Зеленський
 Тэги:  відключення світла, харків, харьков
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