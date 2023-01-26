У громаді Харківської області відключили світло

Станом на ранок 26 січня у Лозівській громаді триває аварійне знеструмлення.
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Про аварійні знеструмлення в Лозівській громаді Харківщини повідомив її голова Сергій Зеленський, передає РЕДПОСТ
За його словами, без електроживлення залишилися вВсі комунальні підприємства.
«Працюємо за спеціальним графіком. Застосовуємо альтернативні джерела. Тримаймося! Все буде Україна!», – написав він.
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
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