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26.01.2023  08:42   Рита Парфенова

На Харківщині російська ракета С300 влучила в автомобиль поліцейського

Постраждалих від ворожих обстрілів протягом доби з 25 по 26 січня 20333 року не зафіксовано.

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це в ранковому зведенні розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Вночі у Куп'янську зафіксовано "приліт" ракети, попередньо С-300. На щастя без жертв та постраждалих. Зруйновано особисте авто співробітника Нацполіції», – розповів він.

Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Протягом доби у Куп'янську руйнувань від артилерійських обстрілів зазнали житловий будинок, магазин запчастин, об'єкт цивільної промисловості.

У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

У Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об'єкт цивільної промисловості.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, куп'янськ, харків, харьков, хова, агресія росії
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