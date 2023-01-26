26.01.2023 08:42 Рита Парфенова

На Харківщині російська ракета С300 влучила в автомобиль поліцейського

Постраждалих від ворожих обстрілів протягом доби з 25 по 26 січня 20333 року не зафіксовано.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це в ранковому зведенні розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.



«Вночі у Куп'янську зафіксовано "приліт" ракети, попередньо С-300. На щастя без жертв та постраждалих. Зруйновано особисте авто співробітника Нацполіції», – розповів він.

Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.



Протягом доби у Куп'янську руйнувань від артилерійських обстрілів зазнали житловий будинок, магазин запчастин, об'єкт цивільної промисловості.



У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.



У Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об'єкт цивільної промисловості.



Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.



