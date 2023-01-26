Про стан бойових дій у Харківській області на 26 січня

Протягом доби з 25 по 26 січня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони двадцяти населених пунктів. Серед них:
На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів:
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
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