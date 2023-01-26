    
Главная Новини Харкова Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 26 січня
26.01.2023  08:24   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 26 січня

Протягом доби з 25 по 26 січня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках.


facebook.com/GeneralStaff.ua

війна в Україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони двадцяти населених пунктів. Серед них:

  • Бударки,
  • Вовчанські Хутори,
  • Липці,
  • Вовчанськ,
  • Красне,
  • Нескучне.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів:

  • Синьківка,
  • Іванівка,
  • Котлярівка,
  • Табаївка.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстріляв 10 населених пунктів Харківської області.

 

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.01 Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 25 січня 24.01 Армія Ворог намагався наступати на Куп’янському напрямку 23.01 Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 23 січня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 