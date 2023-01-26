Харків на ранок 26 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 25 по 26 січня 2023 року зафіксовано три пожежі, спричинені обстрілами з боку окупаційних військ росії.
Крім того, три рази рятувальники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожий обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 січня.
На щастя, під час обстрілів населених пунктів Харківщини постраждалих не зафіксовано.
25 січня О 07:28 у м. Куп’янську виникла пожежа, спричинена артобстрілом з боку окупаційних військ РФ. Горів приватний торговельний заклад на площі 150 кв.м. Рятувальники 44-ї ДРПЧ разом з колегами з Луганщини впорались з вогнем о 09:20.
Цього ж дня о 14:58 рятувальники у тому ж складі гасили пожежі у с. Кругляківка Курилівської громади. Вони також виникли після ворожих обстрілів. Горіли 2 приватні будинки на загальній площі 300 кв.м. О 18:50 вогонь вдалось загасити.
У селищі Дворічна після влучання ворожого боєприпасу загорівся приватний будинок на площі 100 кв.м. Більше години з пожежею боролися вогнеборці 14-ї ДРПЧ.
Ще три рази надзвичайники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожий обстрілів.
Загалом за добу з 25 по 26 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
Рятувальники-верхолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення розбирали аварійні конструкції верхніх поверхів напівзруйнованої ворогом 9-типоверхівки на Північній Салтівці у Харкові, щоб дати можливість будівельникам далі відбудовувати будинок.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 16 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тонн питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
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