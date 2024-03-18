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18.03.2024  20:23   Дмитро Колонєй

У Харкові на вулиці спалахнула автівка (відео)

Патрульні Харкова оперативно загасили полум'я у автомобілі.

Як повідомляє РЕДПОСТ,  патрульні Артем Махота, Вадим Вигівський та Дмитро Воронцов побачили автомобіль Ford, з-під капота якого йшло полумʼя. Водій намагався самотужки загасити вогонь, який почав розгоратися.

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Поліцейські кинулися на допомогу чоловікові та за допомогою вогнегасника запобігли розгоранню. Дякуємо патрульним за миттєву реакцію та допомогу
 
 
Тэги:  пожежа, авто, харків
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