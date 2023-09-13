Харків'яни можуть забрати свої автомобілі, кинуті на початку війни

Харків’яни, які вимушено кинули свої автомобілі на початку війни на дорогах, можуть забрати їх зі спеціальних майданчиків.
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Якщо ви вважаєте, що начальство на роботі недооцінює вас, не соромтеся прямо заявити про це – головне, щоб ваші вимоги були конкретними, ясними та обґрунтованими.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Сьогодні айтішники відзначають неофіційне свято програмістів та комп'ютерників, яке відзначається на 256-й день року.
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