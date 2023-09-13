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13.09.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

Харків'яни можуть забрати свої автомобілі, кинуті на початку війни

Харків’яни, які вимушено кинули свої автомобілі на початку війни на дорогах, можуть забрати їх зі спеціальних майданчиків.

 
Про це сьогодні, 13 вересня, в ефірі радіо «Накипіло» повідомив директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, передає РЕДПОСТ.
 
«У перші дні війни багато автівок були покинуті і постраждали від обстрілів. Була гостра потреба прибрати їх з доріг, щоб забезпечити проїзд рятувальникам і машинам швидкої допомоги, які перевозили поранених. Тому виділили кілька майданчиків, щоб покинуті автомобілі туди звезти.
 
Майже всі вони там і знаходяться. Десь ще є покинуті машини у спальних районах, тому ухвалюються рішення виконкому щодо їх примусового вивезення», - зазначив Дмитро Липовий.
 
За його словами, щоб забрати свою машину, необхідно звернутися до Департаменту з інспекційної роботи.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, авто
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