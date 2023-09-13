13.09.2023 15:16

Харківська шахрайка ошукала підприємців на сотні тисяч гривень

Харківські поліцейські викрили аферистку.



Харківська шахрайка ошукала підприємців на сотні тисяч гривень



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Наполіції, 2 серпня 2023 року до поліції з заявою звернувся представник однією зі служб доставки Харкова та розповів, що оператор оформлювала замовлення їжі, ставила відмітку про оплату, хоча гроші на рахунок служби не надходили. Потім курʼєр доставляв замовлення до вказаних адрес.

Правоохоронці встановили, що таким чином 26-річна жінка безоплатно доставляла готову їжу близьким та знайомим, іноді вказувала свої дані й адресу для доставки.

Слідчим ХРУП № 3 відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Жінці повідомлено про підозру у скоєні злочину