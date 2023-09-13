13.09.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлюють паркувальні майданчики

Спеціально обладнані паркувальні майданчики, де можна залишати автомобілі вдень і вночі, відновлюють у місті Харкові.

Про це сьогодні, 13 вересня, в ефірі радіо «Накипіло» повідомив директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, передає РЕДПОСТ.

За його словами, на початку війни паркінги припинили діяльність, але зараз трафік у центрі міста складає вже приблизно 80% від довоєнного часу, тому це питання знову стало актуальним. Директор департаменту нагадав, що рішенням сесії міської ради всі обладнані майданчики були передані на обслуговування КП «Шляхрембуд».

«Передано 55 майданчиків. Серед них є дуже зруйновані. Підприємство вже виконує роботи - відновлює шлагбауми, електропостачання тощо. Працюватимуть не всі майданчики, бо поки що немає такої необхідності. Поки відкриємо до 20-ти паркінгів, залежно від попиту харків'ян, у центрі міста та найбільш заселених районах», - зазначив Дмитро Липовий.

Він повідомив, що залишити автомобіль на нічному паркінгу можна буде до комендантської години. Територія охоронятиметься, там будуть встановлені камери відеоспостереження та тривожні кнопки для зв'язку з поліцією.

Також директор департаменту розповів, що вартість паркування зараз розраховується. Сплатити послугу можна буде через програму «Є-парковка». Також на обладнаних майданчиках працюватимуть термінали для оплати карткою. Крім того, планується продаж дисконтних карток на певну кількість днів.