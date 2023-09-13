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13.09.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові на проспекті Гагаріна відкрили рух транспорту

Рух транспорту на пр. Гагаріна, від пр. Льва Ландау до вул. Південнопроєктної, відкрили сьогодні, 13 вересня, вранці з випередженням графіка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповів директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, ділянка дороги була закрита через пошкодження на колекторі, і її планувалося відкрити 14 вересня.
 
За його словами, після того, як робітники КП «Харківводоканал» відремонтували мережу, ділянку передали шляховикам, які виконали зворотне засипання та заасфальтували місце робіт загальною площею 12 тис. кв. м.
 
Дмитро Липовий наголосив, що на дорожнє полотно нанесли розмітку, а фахівці КП «Харків-Сигнал» відрегулювали роботу світлофорів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники у житловому районі Харкова замінили понад кілометр водоводів.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, дороги
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