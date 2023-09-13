13.09.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники у Новобаварському районі з початку року усунули понад 420 аварій

З початку року бригади служби водопровідних мереж аварійно-відновлювальних робіт Новобаварського району КП «Харківводоканал» ліквідували 422 аварії на водоводах, упорядкували 437 оглядових колодязів та відремонтували 166 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 13 вересня, провідний інженер районної служби Сергій Самойлов, напередодні ремонтники оперативно ліквідували три аварії на магістралях.

«На вулиці Карпівській виявили доволі складні пошкодження на магістралі діаметром 200 мм, а тому вирішили замінити ділянку трубопроводу. Спрацювали оперативно та якісно, як і при ремонтах на вулицях Москалівській та Реєстраторській. Паралельно здійснили відновлювальні роботи на вводі в будинок на вулиці Полтавський Шлях, а також усунули течію в оглядовому колодязі у провулку 1-му Радіотехнічному», - поінформував Сергій Самойлов.

Провідний інженер також розповів, що з урахуванням ворожої агресії, котра не втихає, підрозділ щодня намагається виконати максимум відновлювальних і профілактичних робіт на об'єктах водопровідного господарства і принагідно нагадав харків'янам про необхідність своєчасно оплачувати послуги, що надаються підприємством.

У вівторок бригади комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 10 пошкоджень на водоводах і упорядкували 12 оглядових колодязів.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

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