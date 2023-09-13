13.09.2023 12:55 Рита Парфенова

Прикордонники Харківщини знищили сховище з боєкомплектом ворога: відео

Прикордонні міномети Сил оборони знищили сховище з боєкомплектом ворога.

Відео вдалої операції опублікував телеграм-канал Сталевий кордон, передає РЕДПОСТ.

Під час проведення аеророзвідки на Куп'янському напрямку бійці штурмової бригади «Сталевий Кордон» виявили місце перебування ворожого оператора безпілотного літального апарату (БПЛА).



А коли по заданим координатам відпрацювали прикордонні міномети, явиявилося, що там знаходилося сховище з боєкомплектом ворога, яке також бло знищено.



«Палало гарно», – додали прикордонники.

Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як харківські прикордонники на Куп'янському напрямку розтрощили командний пункт росіян.