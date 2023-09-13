13.09.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

Співробітники КП «ХТМ» здали кров для військових

У КП «Харківські теплові мережі» 320 співробітників вирішили стати донорами для поранених бійців ЗСУ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли на підприємстві, щоб не переривати процес підготовки до опалювального сезону, з кожної служби та філії щодня на станцію переливання крові їдуть до десяти осіб.

Першими за графіком здавали кров працівники служби безпеки, режиму та зв'язку. Також донорами стали семеро співробітників Холодногірської філії.