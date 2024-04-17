    
Главная Новини Харкова Суспільство Жителів Харківщини закликають стати донорами крові
17.04.2024  13:15   Віталій Хінєвіч

Жителів Харківщини закликають стати донорами крові

Харківський обласний центр служби крові повідомив про необхідність біологічного матеріалу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський обласний центр служби крові.
 
Зазначається, що є дефіцит усіх негативних груп крові. У зв'язку із чим людей просять стати донорами.
 
Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: +380 95 570 4766 або на сторінці Facebook Центру.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що українцям нагадали, як стати донором крові.
 
Тэги:  харків, донорство
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.04 Надзвичайні події Піротехніки ДСНС показали, як Харківщину розміновує спецмашина передана волонтерами 17.04 Суспільство Хлопчик, який отримав поранення при обстрілі Липців, проходитиме лікування за кордоном 17.04 ЖКГ Потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт: у Харкові відновлять низку будинків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 