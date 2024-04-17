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17.04.2024  13:45   Віталій Хінєвіч

Потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт: у Харкові відновлять низку будинків

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 17 квітня, затвердив перелік об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, передає РЕДПОСТ .

 
Згідно з рішенням, до переліку увійшли десять багатоквартирних будинків за наступними адресами:
 
  • вул. 23 Серпня, 20 та 22, 
  • вул. Планова, 52, 
  • пр. Любові Малої, 47,
  •  вул. Академіка Богомольця, 3,
  • вул. Сумгаїтська, 2 та 4, 
  • вул. Мухачова, 22, 
  • пров. Фанінський, 3 та 3-а. 
Серед них є й об’єкти культурної спадщини.
 
Внаслідок обстрілів Харкова ці будинки отримали пошкодження тримальних та огороджувальних конструкцій, тому потребують невідкладного ремонту покрівель, укріплення тримальних стін тощо.
 
Фахівці обстежать пошкоджені будівлі, розроблять проєктно-кошторисну документацію та виконають низку аварійно-відновлювальних робіт.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова за тиждень виконали понад 1100 ремонтів на внутрішньобудинкових системах.
 
Тэги:  жкг, харків, відбудова
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