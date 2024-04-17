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17.04.2024  14:20   Віталій Хінєвіч

Хлопчик, який отримав поранення при обстрілі Липців, проходитиме лікування за кордоном

Наразі юнак знаходиться в реанімації. Він вже переніс декілька операцій, але щоб врятувати зір, йому необхідно їхати на лікування за кордон.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну міграційну службу України.
 
Зазначається, що мама 16-річного хлопця звернулася до Міграційої служби Харківської області для термінового оформлення закордонного паспорта.
 
«Складність оформлення документа для виїзду за кордон для Богдана полягає в тому, що у нього сильно пошкоджено обличчя й очі, тож коректне фотографування для паспорта неможливе. 
 
Міграційники не стали зволікати й поїхали до хлопця у лікарню. Отримавши всі необхідні документи та останнє актуальне фото, оформили заявку на терміновий закордонний паспорт»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що жителів Харківщини закликають стати донорами крові.
 
Тэги:  харків, медицина, порятунок
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