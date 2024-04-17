17.04.2024 15:00 Віталій Хінєвіч

Піротехніки ДСНС показали, як Харківщину розміновує спецмашина передана волонтерами

Автомобіль механізованого розмінування Revival P передали волонтери з Азербайджану.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

«Важка, складна та дуже важлива робота піротехніків ДСНС, які щодня перевіряють небезпечні ділянки нашої землі. Велику кількість шкідливих та смертельно небезпечних знахідок вони вилучають на своєму маршруті.

За допомогою автомобіля механізованого розмінування Revival P, яку передали волонтери з Азербайджану, розмінування прискорилось та стало безпечнішим для наших титанів»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рибалка підірвався на березі водосховища.