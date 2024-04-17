    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Піротехніки ДСНС показали, як Харківщину розміновує спецмашина передана волонтерами
17.04.2024  15:00   Віталій Хінєвіч

Піротехніки ДСНС показали, як Харківщину розміновує спецмашина передана волонтерами

Автомобіль механізованого розмінування Revival P передали волонтери з Азербайджану.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
«Важка, складна та дуже важлива робота піротехніків ДСНС, які щодня перевіряють небезпечні ділянки нашої землі. Велику кількість шкідливих та смертельно небезпечних знахідок вони вилучають на своєму маршруті.
 
 
За допомогою автомобіля  механізованого розмінування Revival P, яку передали волонтери з Азербайджану, розмінування прискорилось та стало безпечнішим для наших титанів»,- йдеться у повідомленні.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рибалка підірвався на березі водосховища.
Тэги:  міни, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.04 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків 15.04 Надзвичайні події Трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі у Харківській області 10.04 Надзвичайні події Ігор Терехов: Проблема мінної безпеки залишається актуальною для міста
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 