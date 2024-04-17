17.04.2024 15:24 Дмитро Колонєй

У Харкові відбудися заходи до Всесвітнього Дня гемофілії

Медики Харкова підняли під час цих заходів низку важливих питань, надали корисні для лікарів та пацієнтів поради.



У Харкові відбудися заходи до Всесвітнього Дня гемофілії



Як повідомляє РЕДПОСТ , 17 квітня, за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я і Всесвітньої федерації гемофілії відзначається Всесвітній День Гемофілії – генетичного захворювання, що пов'язане з кількісної та якісної недостатністю якогось одного з факторів згортання крові. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram На Харківщині мешкає 29 дітей, які страждають на цю хворобу. З них 13 дітей - мешканці м. Харкова. Лікує, консультує, надає стаціонарну і амбулаторну медичну допомогу цим дітлахам Міська клінічна дитяча лікарня № 16. На теперішній час всі діти повністю забезпечені лікарськими засобами для проведення як невідкладної, ургентної терапії, так і для профілактичного лікування, це забезпечено за рахунок державних коштів та коштів Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2025 рр.». Серед заходів, приурочених до Всесвітнього Дня гемофілії, які пройшли у харківській лікарні: Лекція завідувача кафедри Педіатрії №2 Харківського Національного медичного університету, професора, доктора медичних наук, лікаря-гематолога дитячого Наталії Макєєвої «Гемофілія вчора, сьогодні та завтра» ;

Фізичні терапевти закладу Жанна Мирошнікова та Лариса Міняйло представили комплекс вправ «Лікувальна гімнастика для дітей хворих на гемофілію»;

Техніку тейпування презентував лікар ФРМ, спортивний лікар, асистент кафедри спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії Харківського Національного медичного університету Євген Луценко;

Майстер-клас від дитячих стоматологів КНП "Міська дитяча поліклініка № 23" ХМР «Особливості догляду за порожниною рота у пацієнтів з гемофілією». Для участі у заходах були запрошені медичні працівники первинної ланки, батьки та їх діти, що страждають на гемофілію та знаходяться під диспансерним наглядом спеціалістів лікарні. На маленьких пацієнтів очікуватимуть подарунки – солодощі та фрукти.

Лікарі звертають увагу, що при умові систематичної профілактики можливих ускладнень цього захворювання дитина з гемофілією може вести повноцінне життя – навчатись, працювати і займатись спортом. Своєчасно звертайтесь до лікарів спеціалістів гематологів при підозрі на захворювання, які супроводжуються кровотечами!

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