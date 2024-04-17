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17.04.2024  15:24   Дмитро Колонєй

У Харкові відбудися заходи до Всесвітнього Дня гемофілії

Медики Харкова підняли під час цих заходів низку важливих питань, надали корисні для лікарів та пацієнтів поради.


У Харкові відбудися заходи до Всесвітнього Дня гемофілії
Як повідомляє РЕДПОСТ, 17 квітня, за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я і Всесвітньої федерації гемофілії відзначається Всесвітній День Гемофілії – генетичного захворювання, що пов'язане з кількісної та якісної недостатністю якогось одного з факторів згортання крові.
 
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На Харківщині мешкає 29 дітей, які страждають на цю хворобу. З них 13 дітей - мешканці м. Харкова.  Лікує, консультує, надає стаціонарну і амбулаторну медичну допомогу цим дітлахам Міська клінічна дитяча лікарня № 16.  На теперішній час всі діти повністю забезпечені лікарськими засобами для проведення як невідкладної, ургентної терапії, так і для профілактичного лікування, це забезпечено за рахунок  державних коштів та коштів Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2025 рр.».
 
Серед заходів, приурочених до Всесвітнього Дня гемофілії, які пройшли у харківській лікарні:
  • Лекція завідувача кафедри Педіатрії №2 Харківського Національного медичного університету, професора, доктора медичних наук, лікаря-гематолога дитячого Наталії Макєєвої «Гемофілія вчора, сьогодні та завтра» ;
  • Фізичні терапевти закладу Жанна Мирошнікова та Лариса Міняйло представили комплекс вправ «Лікувальна гімнастика для дітей хворих на гемофілію»;
  • Техніку тейпування презентував лікар ФРМ, спортивний лікар, асистент кафедри спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії Харківського Національного медичного університету Євген Луценко;
  • Майстер-клас від дитячих стоматологів КНП "Міська дитяча  поліклініка № 23" ХМР «Особливості догляду за порожниною рота у пацієнтів з гемофілією».
Для участі у заходах були запрошені медичні працівники первинної ланки, батьки та їх діти, що страждають на гемофілію та знаходяться під диспансерним наглядом спеціалістів лікарні.
 
На маленьких пацієнтів очікуватимуть подарунки – солодощі та фрукти. 
 
Лікарі  звертають увагу, що при умові систематичної профілактики можливих ускладнень цього захворювання дитина з гемофілією може вести повноцінне життя – навчатись, працювати і займатись спортом. Своєчасно звертайтесь до лікарів спеціалістів гематологів при підозрі на захворювання, які супроводжуються кровотечами!
 

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Тэги:  допомога, гемофілія, харків
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