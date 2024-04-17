17.04.2024 16:17 Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть поліцейську, яка слугувала окупантам, а потім втекла з ними

На Харківщині завершено спецрозслідування щодо колишньої поліцейської, яка перейшла на бік ворога.

встигла побудувати «офіційні трудові відносини» з окупаційною владою;

стала «и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»;

займалась оформленням процесуальних документів відповідно до російського законодавства;

відбирала «пояснення» у місцевих мешканців;

завуальовано вишукувала проукраїнськи налаштованих громадян;

під час «Першого дзвоника» вона охороняла ліцей у Купʼянську, щоб свято пройшло «в русском духе»;

перед деокупацією Харківщини обвинувачена отримала нову посаду — «старшего инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)»;

за роботу на окупантів вона щомісяця отримувала 50 тисяч російських рублів.

Обвинувачена переховується від українського правосуддя на території рф. Вона перебуває у розшуку.

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Обвинувальний акт направлено до Червонозаводського районного суду м. Харкова.

Жінці загрожує тюремний строк у п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.