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17.04.2024  16:17   Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть поліцейську, яка слугувала окупантам, а потім втекла з ними

На Харківщині завершено спецрозслідування щодо колишньої поліцейської, яка перейшла на бік ворога.

Слугувала окупантам, а потім втекла з ними поліцейська на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, влітку 2022 року інспекторка з ювенальної превенції Куп’янського райвідділу поліції, перейшла на бік ворога під час окупації міста:
  • встигла побудувати «офіційні трудові відносини» з окупаційною владою;
  • стала «и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»;
  • займалась оформленням процесуальних документів відповідно до російського законодавства;
  • відбирала «пояснення» у місцевих мешканців;
  • завуальовано вишукувала проукраїнськи налаштованих громадян;
  • під час «Першого дзвоника» вона охороняла ліцей у Купʼянську, щоб свято пройшло «в русском духе»;
  • перед деокупацією Харківщини обвинувачена отримала нову посаду — «старшего инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)»;
  • за роботу на окупантів вона щомісяця отримувала 50 тисяч російських рублів. 
 
Обвинувачена переховується від українського правосуддя на території рф. Вона перебуває у розшуку.
 
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Обвинувальний акт направлено до Червонозаводського районного суду м. Харкова.
 
Жінці загрожує тюремний строк у п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під час окупації Харківщини маникюрниця пішла працювати в поліцію.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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