17.04.2024 16:17 Дмитро Колонєй
На Харківщині судитимуть поліцейську, яка слугувала окупантам, а потім втекла з ними
На Харківщині завершено спецрозслідування щодо колишньої поліцейської, яка перейшла на бік ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, влітку 2022 року інспекторка з ювенальної превенції Куп’янського райвідділу поліції, перейшла на бік ворога
під час окупації міста:
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встигла побудувати «офіційні трудові відносини» з окупаційною владою;
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стала «и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»;
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займалась оформленням процесуальних документів відповідно до російського законодавства;
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відбирала «пояснення» у місцевих мешканців;
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завуальовано вишукувала проукраїнськи налаштованих громадян;
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під час «Першого дзвоника» вона охороняла ліцей у Купʼянську, щоб свято пройшло «в русском духе»;
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перед деокупацією Харківщини обвинувачена отримала нову посаду — «старшего инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)»;
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за роботу на окупантів вона щомісяця отримувала 50 тисяч російських рублів.
Обвинувачена переховується від українського правосуддя на території рф. Вона перебуває у розшуку.
Обвинувальний акт направлено до Червонозаводського районного суду м. Харкова.
Жінці загрожує тюремний строк у п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
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