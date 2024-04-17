Комунальники Харкова впорядковувавли парки міста

Які роботи та де саме проводили працівники КП "ОПК Харкова" розповіли на підприємстві.
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Сьогодні найлегше здобувати перемоги у справах кохання, спілкування та грошей. Важливо не піддаватися емоціям і ретельно обдумувати можливі наслідки своїх дій.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці очікується дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
З 2014 року українські пожежники відзначають професійне свято двічі на рік.
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