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17.04.2024  16:41   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова впорядковувавли парки міста

Які роботи та де саме проводили працівники КП "ОПК Харкова" розповіли на підприємстві.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ фахівці КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова" впорядковують популярни зони відпочинку в рамках акції «Зелена весна».:
 
  • з 10 по 16 квітня 2024 року комунальники висадили 7 тис. квітів на території двох парків в Індустріальному районі;
  • з території парку Машинобудівників та інших парків Індустріального району вивезли 90 куб. м великогабаритних відходів, очистили 15 тис. кв. м від порослі, прибрали гілки та сміття, впорядкували газони.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що виконавчий комітет Харківської міської ради затвердив перелік об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.
 
Тэги:  благоустрій, парки, харків
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