17.04.2024 17:16 Дмитро Колонєй

Мешканця Харківщини, який вбив дружину на очах у дитини та намагався це приховати, засуджено

Прокурори Харківщини домоглись найсуворішого покарання вбивці.



Мешканця Харківщини, який вбив дружину на очах у дитини та намагався це приховати, засуджено



Як повідомляє РЕДПОСТ , у родині 37-річного чоловіка з села Малі Феськи Золочівської громади часто вникали сварки. Трагедія розігралася 26 жовтня 2024 року, коли чоловік, його дружина та 5-річний син перебували вдома.

Виник конфлікт, під час якого жінка сказала, що втомилась від постійних скандалів та додала, що піде від чоловіка. Тоді він повалив дружину на диван, сів зверху та задушив.

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Як батько вбиває мати, спостерігав їх маленький син. Хлопчик плакав та просив зупинитись.

Потім чоловік встав з ліжка та вийшов на вулицю, обдумуючи можливі варіанти приховування вчиненого ним вбивства. Він пішов до свого друга, який жив по сусідству, розповів йому всю правду та «попросив допомогти».

Вони повернулись до будинку, взяли тіло жінки і пішли на територію покинутого підприємства. Обвинувачений повністю роздягнув жінку, розірвав її речі, зробивши інсценіювання «зґвалтування».

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Своєму другу вбивця віддав частини телефону загиблої дружини та попросив його викинути їх, що товариш і зробив.

Наступного дня вбивця подзвонив батькам дружини та сказав, що вона не повернулась додому з роботи. Проте він не врахував того факту, що в ці дні була не її зміна.

У судовому засіданні зловмисник свою вину не визнав та додав, що «справа сфабрикована проти нього». Його друг раніше зізнався у скоєному, його визнали винним за фактом приховування злочину (ч. 1 ст. 396 КК України).

Вирок вбивці виніс Лубенський міськрайонний суд Полтавської області. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі. Це максимальна санкція за вказаний злочин. Триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині затримано чоловіка, який скоїв подвійне вбивство