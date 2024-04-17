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17.04.2024  17:50   

Евакуація мешканців Харкова через оточення: новий фейк росіян

Загарбники знову поширюють вкиди щодо так званої евакуації з Харкова.

 
Як повідмляє РЕДПОСТ, у месенджері Signal розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з міста через ймовірне оточення російськими загарбниками.
 
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ДСНС інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Рятувальники закликають не довіряти сумнівним джерелам інформації.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив пояснення військового, у якому випадку відселять усіх мешканців міста під час війни. 
 
Тэги:  агрессия россии, фейк, харків
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