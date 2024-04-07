07.04.2024 12:48 Дмитро Колоней

У якому випадку відселять усіх мешканців міста під час війни: пояснення військового

Експерт розповів, для чого це потрібно.



У якому випадку відселять усіх мешканців міста під час війни: пояснення військового



Як повідомляє РЕДПОСТ, за поясненнями командира групи інженерного забезпечення 3-ї ОШБр Сергія Тищенко, якщо фронт наближається до міста на дистанцію 15 км - на відстань артилерійського обстрілу - необхідно відселяти примусово всіх. Експерт пояснює це тим, що нерідко місцеве населення заважає ЗСУ оперативно зводити «опорніки», давати відсіч ворогу.