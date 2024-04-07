У якому випадку відселять усіх мешканців міста під час війни: пояснення військового

Експерт розповів, для чого це потрібно.
Як повідомляє РЕДПОСТ, за поясненнями командира групи інженерного забезпечення 3-ї ОШБр Сергія Тищенко, якщо фронт наближається до міста на дистанцію 15 км - на відстань артилерійського обстрілу - необхідно відселяти примусово всіх. Експерт пояснює це тим, що нерідко місцеве населення заважає ЗСУ оперативно зводити «опорніки», давати відсіч ворогу.
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