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07.04.2024  12:48   Дмитро Колоней

У якому випадку відселять усіх мешканців міста під час війни: пояснення військового

Експерт розповів, для чого це потрібно.


У якому випадку відселять усіх мешканців міста під час війни: пояснення військового

Як повідомляє РЕДПОСТ, за поясненнями командира групи інженерного забезпечення 3-ї ОШБр Сергія Тищенко,  якщо фронт наближається до міста на дистанцію 15 км - на відстань артилерійського обстрілу - необхідно відселяти примусово всіх.  Експерт пояснює це тим, що нерідко місцеве населення заважає ЗСУ оперативно зводити «опорніки», давати відсіч ворогу. 

 

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка
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