07.04.2024 12:18 Дмитро Колоней

Ігор Терехов повідомив про чотири удари по місту

Кількість постраждалих у Харкові утчнюється.

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова поінформував, що всього зафіксовано чотири прильоти по місту.

"Один прийшовся у приватний будинок. Щодо кількості постраждалих інформація уточнюється." - пише міський голова Харкова.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 6 квітня 2024 року близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по житловому масиву Шевченківського району міста Харкова.