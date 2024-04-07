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07.04.2024  12:18   Дмитро Колоней

Ігор Терехов повідомив про чотири удари по місту

Кількість постраждалих у Харкові утчнюється.

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова поінформував, що всього зафіксовано чотири прильоти по місту.

"Один прийшовся у приватний будинок. Щодо кількості постраждалих інформація уточнюється." - пише міський голова Харкова.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 6 квітня 2024 року близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по житловому масиву Шевченківського району міста Харкова.
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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