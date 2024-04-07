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07.04.2024  12:07   Дмитро Колоней

Ракета влучила у центр Харкова, є поранені - Ігор Терехов

Мер Харкова поінформував про удар загарбників.


Ракета влучила у центр Харкова, є поранені - Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про поранених внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 6 квітня 2024 року близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по житловому масиву Шевченківського району міста Харкова.
Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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