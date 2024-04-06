06.04.2024 09:50 Віталій Хінєвіч

У прокуратурі показали наслідки обстрілу Харкова

6 квітня 2024 року близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по житловому масиву Шевченківського району міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Через обстріл загинуло 6 людей. Ще 11 мирних мешканців отримали поранення.

Пошкоджено багатоповерхівки, адміністративні будівлі, гуртожитки, дитячий садок, магазини, кафе та автомобілі.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через обстріл загальна площа займання становила 400 квадратних метрів.