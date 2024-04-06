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06.04.2024  10:25   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Харків обстрілюють щодня, є серйозні руйнування

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що вночі 6 квітня ворог завдав двох ракетних ударів, передає РЕДПОСТ .


Ігор Терехов: Харків обстрілюють щодня, є серйозні руйнування
Внаслідок обстрілу загинуло 6 людей, 11 отримали поранення, вони перебувають у лікарнях.
 
«Постраждалі внаслідок обстрілу люди перебувають у лікарнях. Також ми робимо все для того, щоб закрити контури будівель. Працюють усі наші комунальні підприємства. Крім цього, є незначний порив водогону. Ми це усуватимемо»,- сказав мер Харкова.
 
У цей же час він додав, що місто зазнає ворожих обстрілів щодня. Через що у Харкові є руйнування.
 
«Харків обстрілюють щодня. Ми маємо дуже серйозні руйнування. Є поранені люди, та які загинули. Із усіма постраждалими працюють лікарі», - зазначив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через обстріл загальна площа займання становила 400 квадратних метрів.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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