06.04.2024 10:25 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Харків обстрілюють щодня, є серйозні руйнування

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що вночі 6 квітня ворог завдав двох ракетних ударів, передає РЕДПОСТ .



Ігор Терехов: Харків обстрілюють щодня, є серйозні руйнування



Внаслідок обстрілу загинуло 6 людей, 11 отримали поранення, вони перебувають у лікарнях.

«Постраждалі внаслідок обстрілу люди перебувають у лікарнях. Також ми робимо все для того, щоб закрити контури будівель. Працюють усі наші комунальні підприємства. Крім цього, є незначний порив водогону. Ми це усуватимемо»,- сказав мер Харкова.

У цей же час він додав, що місто зазнає ворожих обстрілів щодня. Через що у Харкові є руйнування.

«Харків обстрілюють щодня. Ми маємо дуже серйозні руйнування. Є поранені люди, та які загинули. Із усіма постраждалими працюють лікарі», - зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через обстріл загальна площа займання становила 400 квадратних метрів.