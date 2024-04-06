06.04.2024 10:50 Віталій Хінєвіч

Харкову значно не вистачає електроенергії: Ігор Терехов про ситуацію зі світлом

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив, що значною мірою не вистачає електрики, через що введено графіки відключення світла, передає РЕДПОСТ .



Харкову значно не вистачає електроенергії: Ігор Терехов про ситуацію зі світлом



«Дуже серйозно не вистачає напруги, через це було введено «Харківобленерго» та «Укренерго» графіки відключення світла. Вони дуже жорсткі. Сьогодні дуже багато магазинів, АЗС працюють на генераторах», - сказав Ігор Терехов.

У той же час мер додав, що енергетики продовжуватимуть відновлювальні роботи у вихідні дні та наступного тижня.

«Наші енергетики обіцяють, що вони виправлятимуть ситуацію. Це дуже важко робити. Однак вони працюватимуть і у вихідні дні, і наступного тижня також», - зазначив міський голова.

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