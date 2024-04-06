    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харкову значно не вистачає електроенергії: Ігор Терехов про ситуацію зі світлом
06.04.2024  10:50   Віталій Хінєвіч

Харкову значно не вистачає електроенергії: Ігор Терехов про ситуацію зі світлом

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив, що значною мірою не вистачає електрики, через що введено графіки відключення світла, передає РЕДПОСТ .


Харкову значно не вистачає електроенергії: Ігор Терехов про ситуацію зі світлом
«Дуже серйозно не вистачає напруги, через це було введено «Харківобленерго» та «Укренерго» графіки відключення світла. Вони дуже жорсткі. Сьогодні дуже багато магазинів, АЗС працюють на генераторах», - сказав Ігор Терехов.
 
У той же час мер додав, що енергетики продовжуватимуть відновлювальні роботи у вихідні дні та наступного тижня.
 
«Наші енергетики обіцяють, що вони виправлятимуть ситуацію. Це дуже важко робити. Однак вони працюватимуть і у вихідні дні, і наступного тижня також», - зазначив міський голова.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що вночі 6 квітня ворог завдав двох ракетних ударів.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.04 ЖКГ З початку року комунальники здійснили поточний ремонт 225 водорозбірних колонок Харкова 05.04 ЖКГ Комунальники повідомили про ситуацію з водопостачанням у Харкові 04.04 ЖКГ Комунальники Харкова замінили 500 метрів каналізаційних колекторів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 