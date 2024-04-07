07.04.2024 13:23 Дмитро Колоней

Обстріл центру Харкова: подробиці від поліції

Правоохоронці документують наслідки удару по Харкову.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 7 квітня 2024 року близько 11:45 окупанти вдарили ракетами по центральному району Харкова. Зафіксовані чотири влучання. Пошкоджені вікна, фасади житлових будинків.

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Інформація про загиблих або травмованих громадян на даний час не надходила. Дві людини звернулись по допомогу до медиків із гострою реакцією на стрес. Від госпіталізації відмовились.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.