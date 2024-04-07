    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Обстріл центру Харкова: подробиці від поліції
07.04.2024  13:23   Дмитро Колоней

Обстріл центру Харкова: подробиці від поліції

Правоохоронці документують наслідки удару по Харкову.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 7 квітня 2024 року близько 11:45 окупанти вдарили ракетами по центральному району Харкова. Зафіксовані чотири влучання. Пошкоджені вікна, фасади житлових будинків. 
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

 
Інформація про загиблих або травмованих громадян на даний час не надходила. Дві людини звернулись по допомогу до медиків із гострою реакцією на стрес. Від госпіталізації відмовились. 
 
На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС.  За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обстріл Харкова
 
 
Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.04 Надзвичайні події та кримінал Розтрощені та спалені автівки, гаражі, вирви та вибиті вікна: денний обстріл Харкова   07.04 Надзвичайні події Ігор Терехов розповів, куди влучили ракети та авіабомби росіян під час денної атаки 07.04 ЖКГ Нічна атака безпілотників: комунальники Харкова усувають наслідки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 