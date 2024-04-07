07.04.2024 13:44 Дмитро Колоней

У Харкові знову лунають вибухи

Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов.



У Харкові знову лунають вибухи



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов інформує про нові вибухи у місті.

"У Харкові чутно вибухи!", - пише міський голова.

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Нагадаїмо, РЕДПОСТ писав про чотири влучання у центральну частину Харкова.