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07.04.2024  13:44   Дмитро Колоней

У Харкові знову лунають вибухи

Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов.


У Харкові знову лунають вибухи

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов інформує про нові вибухи у місті.

"У Харкові чутно вибухи!", - пише міський голова.

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Нагадаїмо, РЕДПОСТ писав про чотири влучання у центральну частину Харкова.

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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