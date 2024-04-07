У Харкові знову лунають вибухи

Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов інформує про нові вибухи у місті.
"У Харкові чутно вибухи!", - пише міський голова.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Нагадаїмо, РЕДПОСТ писав про чотири влучання у центральну частину Харкова.
Комментариев: 0
Будьте готові до несподіваної реакції на події. Тримайте себе в руках і день подарує вам позитивні моменти.
У Харкові ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Без опадів.
Щороку 7 квітня у багатьох країнах відзначають Всесвітній день здоров’я.
влажность:
давление:
ветер: