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07.04.2024  14:03   Дмитро Колоней

Нічна атака безпілотників: комунальники Харкова усувають наслідки

Тривають роботи з впорядкування Харкова після удару росіян.

Усувають наслідки нічної атаки безпілотників комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальники ліквідовують наслідки атаки БПЛА в Основʼянському районі, яка відбулась уночі 7 квітня 2024 року. 
 
  • працівники КП «Житлокомсервіс» обстежують житлові будинки на наявність пошкоджень покрівель, контурів;
  • фахівці КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна.
Усувають наслідки нічної атаки безпілотників комунальники Харкова
 
Усувають наслідки нічної атаки безпілотників комунальники Харкова
 
Крім того, комунальники продовжують усувати наслідки ворожих атак у Шевченківському районі, які сталися 6 квітня 2024 року - працівники КП «Харківспецбуд», КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківжитлобуд» закрили там вже 70% вибитих віконних контурів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під час нічної атаки окупантів поранено трьох літніх людей у Харкові.
 
Тэги:  ремонт, обстріл, харків, агрессия россии
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