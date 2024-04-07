07.04.2024 14:03 Дмитро Колоней

Нічна атака безпілотників: комунальники Харкова усувають наслідки

Тривають роботи з впорядкування Харкова після удару росіян.

Як повідомляє РЕДПОСТ , комунальники ліквідовують наслідки атаки БПЛА в Основʼянському районі, яка відбулась уночі 7 квітня 2024 року.

працівники КП «Житлокомсервіс» обстежують житлові будинки на наявність пошкоджень покрівель, контурів;

фахівці КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна.

Крім того, комунальники продовжують усувати наслідки ворожих атак у Шевченківському районі, які сталися 6 квітня 2024 року - працівники КП «Харківспецбуд», КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківжитлобуд» закрили там вже 70% вибитих віконних контурів.