07.04.2024 14:03 Дмитро Колоней
Нічна атака безпілотників: комунальники Харкова усувають наслідки
Тривають роботи з впорядкування Харкова після удару росіян.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, комунальники ліквідовують наслідки атаки БПЛА в Основʼянському районі, яка відбулась уночі 7 квітня 2024 року.
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працівники КП «Житлокомсервіс» обстежують житлові будинки на наявність пошкоджень покрівель, контурів;
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фахівці КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна.
Крім того, комунальники продовжують усувати наслідки ворожих атак у Шевченківському районі, які сталися 6 квітня 2024 року - працівники КП «Харківспецбуд», КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківжитлобуд» закрили там вже 70% вибитих віконних контурів.
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