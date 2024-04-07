07.04.2024 14:25 Дмитро Колоней

Ігор Терехов розповів, куди влучили ракети та авіабомби росіян під час денної атаки

Мер Харкова розкрив подробиці ворожого удару по Харкову.



Ігор Терехов розповів, куди влучили ракети та авіабомби росіян під час денної атаки



Як повідомляє РЕДПОСТ мер Харкова Ігор Терехов розповів, що ворог завдав удару по центральній частині міста Харкова та Індустріальному району двома керованими авіабомбами та двома ракетами С-300, відповідно.

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«У середмісті було влучання у цивільну забудову. Вибуховою хвилею пошкоджено багато вікон. Зараз фахівці обстежують дахи, усувають наслідки обстрілу. Також є зруйнований приватний будинок. Крім того, в Індустріальному районі зазнав пошкоджень промисловий об’єкт, там спалахнула пожежа. На місці події працюють співробітники ДСНС», - розповів очільник міста.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про завдані окупаційною армією удари по Харкову.