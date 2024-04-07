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07.04.2024  15:00   Дмитро Колоней

Стало відомо, яка ситуація з електрикою у Харкові

Про це розповів під час телеефіру мер Харкова Ігор Терехов.


Стало відомо, яка ситуація з електрикою у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, за оцінкою мера Харкова Ігоря Терехова, енергосистема міста зазнала масштабних руйнувань внаслідок масованих ворожих обстрілів. Через це й були введені жорсткі графіки відключень світла. 
 
«Зараз заживлена критична інфраструктура. Даємо світло в житлові будинки за графіками, але часто вони не витримуються, бо не вистачає напруги», - наголосив мер. 
 
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Він також зазначив, що, попри складну ситуацію з енергопостачанням, у місті частково працює електротранспорт. 
 
«Ми запустили метрополітен з інтервалами прибуття потягів по 10-12 хвилин у час пік, в інший час - 20 хвилин. Щодня містом курсує певна кількість тролейбусів з автономним ходом, а також муніципальні автобуси», - розповів Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові  - зміни у курсуванні транспорту.
 
Тэги:  ігор терехов, світло, харків
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