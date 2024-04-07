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07.04.2024  16:00   

Розтрощені та спалені автівки, гаражі, вирви та вибиті вікна: денний обстріл Харкова

Світлини з місця влучання ворожого боєприпасу у Харкові.


Розтрощені та спалені автівки, гаражі, вирви та вибиті вікна: денний обстріл Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, окупаційна армія обстріляла кілька районів міста, внаслідок чого постраждали три жінки та цивільний чоловік. 
 
45-річний чоловік отримав уламкові поранення. Від госпіталізації відмовився. 
 

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У двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці.
 
Ворог завдав ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж.
 
Комунальники Харкова вже закривають контури пошкоджених будинків.
 
 

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Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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