07.04.2024 16:00

Розтрощені та спалені автівки, гаражі, вирви та вибиті вікна: денний обстріл Харкова

Світлини з місця влучання ворожого боєприпасу у Харкові.



Розтрощені та спалені автівки, гаражі, вирви та вибиті вікна: денний обстріл Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ , окупаційна армія обстріляла кілька районів міста, внаслідок чого постраждали три жінки та цивільний чоловік.

45-річний чоловік отримав уламкові поранення. Від госпіталізації відмовився.

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У двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці.

Ворог завдав ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж.

Комунальники Харкова вже закривають контури пошкоджених будинків.

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